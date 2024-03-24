⚡️Число пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус сити холле» достигло 154 Минздрав Московской области.
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⚡️Число пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус сити холле» достигло 154 Минздрав Московской области.