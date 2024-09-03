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Мастера организации из Онеги обвинили в переломе ног сотрудника

Мастера организации из Онеги обвинили в переломе ног сотрудника

В СК завершили расследование уголовного дела по факту серьезной травмы сотрудника одной из коммерческих организаций, дело передано в суд.

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