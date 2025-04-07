Овечкин, конечно, выдающийся хоккеист. Однако восторг его рекорда, поставленного в НХЛ, достиг истерики, отмечают некоторые.
Многие не понимают истерии вокруг голов Овечкина
Комментарии
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Людмила Патренина
Тоже задалась таким вопросом о выкриках из-за Овечкина. В чем радость то ? Забил свою очередную шайбу . А нам то что за это радоваться!?... Человек долгое время живет в .Штатах, Зарабатывает только для себя большие деньги. Но, голы забивает не во славу спорта своей страны , а личной наживы. Налоги свои платит в государство ШТАТОВСКОЕ. Обратно в Россию еще долго жить не приедет.( может быть только к старости, и то сомневаюсь в этом ). Что полезного в этом Овечкине, чтобы мы всей страной им гордились.? Для страны то что полезного от него ? Это просто американец русского происхождения. Овечкин, польза то от тебя какая!? Россия с тобой живет параллельно . Я как-то так это вижу. Я вас , Овечкин , поздравляю с очередной забитой шайбой, наверное , будут еще шайбы - 896,897... Вы заработанное на СВО своей страны пошлите. Там наши парни Родину и русский мир защищают . Это вызовет настоящую гордость за вас.
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20 час.
VB
Vasiliy Belokurov
У каждого свой фронт! У ОВЕЧКИНА там, за океаном! И спасибо ему, что он там побеждает! И ошибаетесь.....после окончания этого сезона вернется в Россию , играть за Динамо!. а вот ваше желание принизить значение Александра (в переводе - защитник людей!) для России, попахивает дерьмецом ЦИПСОШным!
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17 час.
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