Многие не понимают истерии вокруг голов Овечкина

Людмила Патренина

Тоже задалась таким вопросом о выкриках из-за Овечкина. В чем радость то ? Забил свою очередную шайбу . А нам то что за это радоваться!?... Человек долгое время живет в .Штатах, Зарабатывает только для себя большие деньги. Но, голы забивает не во славу спорта своей страны , а личной наживы. Налоги свои платит в государство ШТАТОВСКОЕ. Обратно в Россию еще долго жить не приедет.( может быть только к старости, и то сомневаюсь в этом ). Что полезного в этом Овечкине, чтобы мы всей страной им гордились.? Для страны то что полезного от него ? Это просто американец русского происхождения. Овечкин, польза то от тебя какая!? Россия с тобой живет параллельно . Я как-то так это вижу. Я вас , Овечкин , поздравляю с очередной забитой шайбой, наверное , будут еще шайбы - 896,897... Вы заработанное на СВО своей страны пошлите. Там наши парни Родину и русский мир защищают . Это вызовет настоящую гордость за вас.