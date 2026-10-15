14 октября в Нижнем Новгороде стартовал масштабный Слёт поисковых отрядов «Никто не забыт». В нём участвуют 14 сборных команд из субъектов Приволжского федерального округа и одна сборная команда Уральского федерального округа.
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