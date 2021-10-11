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Асфальтирование четырех улиц сахпоселка завершится до наступления холодов

Асфальтирование четырех улиц сахпоселка завершится до наступления холодов

Полным ходом ведутся дорожные работы в микрорайоне Южный Уссурийска. Специалисты АО "УПТС" установили водоотводные лотки, поменяли трубы, приступив к асфальтированию.

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