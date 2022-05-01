Заявки на транзит через Украину 1 мая выросли на треть, реверс по "Ямалу-Европе" стабилен

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости/Прайм. Заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в воскресенье выросли более чем на треть - до 97,2 миллиона кубометров, в то же время заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" держатся на уровне около 30 миллионов кубометров в сутки, что более чем в пять раз выше уровня 26 апреля, до приостановки "Газпромом" поставок газа польской PGNiG, следует из сообщения российской компании и данных Gascade.