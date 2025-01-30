21,8 тыс прочтенийВ Европе испугались зависимости от американского газа и шантажа от США. Но ничего поделать не могут: европейские элиты были обучены только одному — воевать с Россией и полностью подчиняться воле Вашингтона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии