МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Я представляю себе картину допроса бидона. Дедуля в полном маразме и будет нести такое, без поллитры не поймёшь.Байден и Блинкен ...
  • Роза Семиренко
    Этим сволочам нечего делать в нашей России! А ее фанатам из кремля, рекомендкю ездить ей ручки целовать туда, где она...Покушение на Пути...
  • Silver Kont
    Что, шнобель-паша теперь нерукопожатен на Западе? Или от пидора продажного отвернулись, коль не сумел довести до конц...Кровные узы - дел...

В Европе сделали неприятное открытие: зависимость от США оказалась страшнее, чем российский газ

В Европе сделали неприятное открытие: зависимость от США оказалась страшнее, чем российский газ

21,8 тыс прочтенийВ Европе испугались зависимости от американского газа и шантажа от США. Но ничего поделать не могут: европейские элиты были обучены только одному — воевать с Россией и полностью подчиняться воле Вашингтона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх