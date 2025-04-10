12 и 13 апреля — фестиваль «Город неравнодушных»

фото: ИЦПМ В честь Дня мецената, который традиционно отмечается 13 апреля, в эти выходные, 12 и 13 апреля, на территории городского пространства «Хлебозавод № 9» пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных».
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