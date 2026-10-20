Соглашение об организации поставок российского дизельного топлива на мировые торговые площадки, заключенное в ходе личных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на время затмили события вокруг Ирана и Ормузского пролива.
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Кто на этом руки погреет, конечно же наши бедные собственники заводов и НПЗ. А мы своим врагам, как в 1941 будем гнать эшелонами и цистернами. Американцы были г-ми, есть и всегда ими будут. Правители не придайте друзей.
Возможно когда то и появится реальная статья о дизельной сделке на просторах рунета...Но, нынешние написаны то ли дебилами не смыслящими в данной теме, то ли трусливыми...боящимися называть вещи своими именами