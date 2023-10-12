В городе Бобруйске прошла торжественная церемония регистрации золотой свадьбы.

7 октября в отделе ЗАГСа Бобруйского горисполкома в рамках проведения праздника, посвященного Международному дню пожилых людей и в преддверии замечательного доброго праздника Дня Матери прошла торжественная церемония регистрации золотой свадьбы.
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