Медведев ответил на оскорбления Винер в адрес нейтральных атлетов

Игорь Корнаковский Для него главное-сколько миллионов он заработал. И Родина здесь не причем

Андрей Матвеев А что Медведев? К станку не станет, деталь не выточит, мост не рассчитает, программу не напишет, жизнь у хирургического стола не спасет. Завтра заставят бегать с ракеткой и отбивать мячики без штанов , с колокольчиком на яйцах и петардой в жопе - будет и проклянет тех, кто его за это осудит. Главное бабки любой ценой, ЛЮ-БО -ЙЙЙ!