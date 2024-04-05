Винер заявила, что в Париже «будет выступать команда бомжей».фото: atptour.com--> Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер в адрес нейтральных атлетов на Олимпийских играх-2024.
Медведев ответил на оскорбления Винер в адрес нейтральных атлетов
Комментарии
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Игорь Корнаковский
Для него главное-сколько миллионов он заработал. И Родина здесь не причем
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17 час.
Андрей Матвеев
А что Медведев? К станку не станет, деталь не выточит, мост не рассчитает, программу не напишет, жизнь у хирургического стола не спасет. Завтра заставят бегать с ракеткой и отбивать мячики без штанов , с колокольчиком на яйцах и петардой в жопе - будет и проклянет тех, кто его за это осудит. Главное бабки любой ценой, ЛЮ-БО -ЙЙЙ!
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11 час.
Сергей Семенов
Без Родины и флага, это даже не бомжи. Просто иуды. Мозга нет у них, в следующий раз от них потребуют в ж**у дать и от родителей отказаться. Не понимают бедолаги что победы им никто не даст, или дадут и потом заберут.
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4 час.
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