Володин разъяснил суть проекта по защите от кредитного мошенничества

Депутаты Госдумы РФ рассмотрят во втором чтении закон о защите россиян от мошенников. Суть его в том, что заемщик, обманом вынужденный взять кредит в банке, будет освобожден от платежей по договору, если при оформлении не был соблюдет «период переохлаждения».