Боррель попросил Евросоюз ускорить помощь Киеву с ПВО

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель 14 апреля заявил о планах проведения встречи министров обороны и иностранных дел стран ЕС по ускорению передаче Украине средств противовоздушной обороны (ПВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии