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Боррель попросил Евросоюз ускорить помощь Киеву с ПВО

Боррель попросил Евросоюз ускорить помощь Киеву с ПВО

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель 14 апреля заявил о планах проведения встречи министров обороны и иностранных дел стран ЕС по ускорению передаче Украине средств противовоздушной обороны (ПВО).

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