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Анастасия Гридчина: Совместно с Главой Администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района Наталией Солоповой посетила неравнодушных жителей села Мирное, которые принимают участие в

Анастасия Гридчина: Совместно с Главой Администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района Наталией Солоповой посетила неравнодушных жителей села Мирное, которые принимают участие в

Совместно с Главой Администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района Наталией Солоповой посетила неравнодушных жителей села Мирное, которые принимают участие в плетении маскировочных сетей для бойцов СВО.

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