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Mercedes W04 Льюиса Хэмилтона продают за 17 миллионов евро: фото прекрасной машины

Mercedes W04 Льюиса Хэмилтона выставлен на аукцион. За гоночный болид 2013 года, на котором семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон выиграл свое первое чемпионство в команде Вольфа: более 17 миллионов евро просят рекордную сумму – 17 миллионов евро.

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