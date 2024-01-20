Mercedes W04 Льюиса Хэмилтона продают за 17 миллионов евро: фото прекрасной машины

Mercedes W04 Льюиса Хэмилтона выставлен на аукцион. За гоночный болид 2013 года, на котором семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон выиграл свое первое чемпионство в команде Вольфа: более 17 миллионов евро просят рекордную сумму – 17 миллионов евро.