НАТО продемонстрировало свой истинный агрессивный характер на саммите в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что первый день саммита НАТО подтвердил агрессивный характер альянса, поскольку Соединенные Штаты и их сателлиты продолжают продвигать милитаризм и военную экспансию.
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