В Северной Осетии директор стройфирмы уличён полицией в неправомерном обороте средств платежей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владикавказу в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявили факт неправомерного оборота средств платежей, совершённый 43-летним руководителем строительных компаний из Северной Осетии.
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