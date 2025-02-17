Джереми Кларксон предложил назначить премьером Британии Владимира Путина

Также он хотел бы видеть у власти Трампа или Мелони Популярный британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что предпочел бы видеть на посту главы британского правительства вместо действующего премьер-министра Кира Стармера президента России Владимира Путина или других мировых лидеров.