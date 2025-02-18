Историческое панно о сельской жизни вернулось в павильон № 1 «Центральный» на ВДНХ

В этом году в павильон № 1 «Центральный» на ВДНХ, который является объектом культурного наследия федерального значения, вернулась масштабная картина Бориса Щербакова «Молочно-мясное животноводство в СССР».
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