«Герани» с торговых судов: полковник Ходаренок описал сценарий удара России по Британии

Россия может ответить Британии ударами «Гераней» с гражданских судов.Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок представил сценарий возможного ответа России в случае, если Великобритания передаст Украине оружие для ударов по российской территории.
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