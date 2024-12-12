ВСУ настойчиво "молятся" на "Орешник". Удар может последовать через 48 часов

Двое суток ВСУ не оставляют провокаций, атакуя мирные регионы России ракетами и дронами. После запуска ATACMS по Таганрогу и ударов БПЛА по Брянску, атакованы были Севастополь, причём несколько волн, и Чечня.
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