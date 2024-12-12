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ВСУ настойчиво "молятся" на "Орешник". Удар может последовать через 48 часов

ВСУ настойчиво "молятся" на "Орешник". Удар может последовать через 48 часов

Двое суток ВСУ не оставляют провокаций, атакуя мирные регионы России ракетами и дронами. После запуска ATACMS по Таганрогу и ударов БПЛА по Брянску, атакованы были Севастополь, причём несколько волн, и Чечня.

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