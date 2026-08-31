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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мудрик и Адарабиойо переходят в «Тоттенхэм». «Челси» отдаст украинца в аренду с правом выкупа, а англичанина продаст за 7 млн фунтов и бонусы

Два футболиста «Челси» переходят в « Тоттенхэм ». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , Михаил Мудрик отправится в платную аренду с правом выкупа, а  Тосин Адарабиойо будет продан за 7 млн фунтов и бонусы.

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