Мудрик и Адарабиойо переходят в «Тоттенхэм». «Челси» отдаст украинца в аренду с правом выкупа, а англичанина продаст за 7 млн фунтов и бонусы

Два футболиста «Челси» переходят в « Тоттенхэм ». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , Михаил Мудрик отправится в платную аренду с правом выкупа, а Тосин Адарабиойо будет продан за 7 млн фунтов и бонусы.