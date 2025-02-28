В Госдуме предложили поднять пошлины на импортные цветы в канун 8 марта

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) направил обращение министру сельского хозяйства Оксане Лут с предложением увеличить таможенную пошлину на срезанные, импортные цветы до 3 евро за килограмм, а также снизить для российских производителей НДС до 10% в канун 8 марта.