В Госдуме предложили поднять пошлины на импортные цветы в канун 8 марта

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) направил обращение министру сельского хозяйства Оксане Лут с предложением увеличить таможенную пошлину на срезанные, импортные цветы до 3 евро за килограмм, а также снизить для российских производителей НДС до 10% в канун 8 марта.
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