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Хардкорный режим Kingdom Come II, Monster Hunter ловит негативные отзывы, Sonic Unleashed на ПК…

Хардкорный режим Kingdom Come II, Monster Hunter ловит негативные отзывы, Sonic Unleashed на ПК…

Студия MercurySteam анонсировала Blades of Fire, Monster Hunter Wilds бьет рекорды онлайна, Digital Foundry проанализировало ПК-версию новой Monster Hunter, фанаты подготовили неофициальную версию Sonic Unleashed Recompiled для компьютеров, Warhorse Studios запустила закрытое тестирование весеннего обновления Kingdom Come: Deliverance II, Electronic Arts неожиданно сделала подарок фанатам Command & Conquer.

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