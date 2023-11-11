Вместо эвакуации перепарковка – так делают в Китае

А находиться это место должно в непосредственной близости от точки, где была оставлена машина. Штрафа нарушитель не избежит, но все же это ему удобнее, чем потом вызволять свой автомобиль со штрафстоянки.
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