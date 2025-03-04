В Нижегородской области завершен сезон зимней охоты

В Нижегородской области завершен сезон охоты на кабана, пушных животных (заяц-беляк и русак), лисицу, енотовидную собаку, ондатру, белку обыкновенную, горностая, куницу (лесную, каменную), ласку, норку американскую, рысь, хоря лесного, бобра европейского, боровую дичь (глухаря, тетерева, рябчика).
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