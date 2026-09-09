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Спасатели нашли тело 14-го альпиниста, погибшего в ущелье Безенги

Спасатели нашли тело 14-го альпиниста, погибшего в ущелье Безенги

Спасатели обнаружили тело 14-го альпиниста, погибшего под лавиной в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии.

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