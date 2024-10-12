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Царьград

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Пашинян внезапно повернулся лицом к России: "Можете мониторить нас"

Пашинян внезапно повернулся лицом к России: "Можете мониторить нас"

Премьер Армении высказался о контроле над дорогой в СюникеПремьер-министр Армении, выступая на конференции "Перекрёсток мира: объединяя безопасность и демократию", затронул трёхстороннее заявление от 2020 года.

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