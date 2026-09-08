Митрополит Феодосий призвал Варфоломея запретить захваты храмов и избиения верующих в Украине

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий в интервью греческому агентству «Ромфея» заявил, что Константинопольский Патриарх Варфоломей располагает реальной возможностью остановить силовые захваты храмов в Украине и прекратить религиозный конфликт, однако не предпринимает для этого действий.