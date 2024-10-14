Россиян предупредили об опасности переедания фруктов

С фруктами и ягодами человек может получить витамин С, фолиевую кислоту, бета-каротин, калий, однако их переедание может привести к нежелательным последствиям для здоровья, предупредила врач-диетолог клиники «К+31» Анна Шейфер в беседе с «Лентой.