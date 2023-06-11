Новая партия Тайваня призвала к мирному воссоединению с Китаем

Миссию по воссоединению Тайваня и Китая взяла на себя Новая партия Тайваня, 9 июня сообщает Синьхуа. «Независимость» Тайваня ни к чему не ведет, заявил председатель партии У Чэн-тянь.
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