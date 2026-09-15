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ИКС 5 ФИНАНС разместила облигации на 17,5 млрд рублей

ИКС 5 ФИНАНС разместила облигации на 17,5 млрд рублей

ИКС 5 ФИНАНС разместила облигации на 17,5 млрд рублей, купонный доход по которым будет зависеть от ключевой ставки ЦБ плюс фиксированный спред в 1,20% годовых.

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