Владимир Якушев: «Надёжный тыл – сильный фронт!»

«Единая Россия» доставила более 135 тысяч тонн помощи в зону СВО, в новые и прифронтовые регионы. Бойцам специальной военной операции партия передала 42 тысячи ударных дронов, разведывательные БПЛА, медицинские аптечки, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, автомобили и многое другое.