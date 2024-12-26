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Владимир Якушев: «Надёжный тыл – сильный фронт!»

Владимир Якушев: «Надёжный тыл – сильный фронт!»

«Единая Россия» доставила более 135 тысяч тонн помощи в зону СВО, в новые и прифронтовые регионы. Бойцам специальной военной операции партия передала 42 тысячи ударных дронов, разведывательные БПЛА, медицинские аптечки, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, автомобили и многое другое.

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