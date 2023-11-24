Хоккеист Александр Овечкин заявил, что вместе с Сидни Кросби спас НХЛ

Новому поколению хоккеистов предстоит доказать свое преимущество перед предыдущим. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в свое время вместе с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби изменил Национальную хоккейную лигу.