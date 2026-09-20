«Даже если придет Гвардиола – «Локомотив» не будет в пятерке. Уволить Галактионова – это странно, а если сам уйдет, то отчасти будет мужской поступок». Дьяков о результатах железнодорожников

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает, что проблемы « Локомотива » не связаны с тренером. – Как оцените итоги первого отрезка сезона для «Локомотива»? – В прошлом сезоне команда взяла бронзовые медали, а сейчас идет борьба за выживание.