НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Даже если придет Гвардиола – «Локомотив» не будет в пятерке. Уволить Галактионова – это странно, а если сам уйдет, то отчасти будет мужской поступок». Дьяков о результатах железнодорожников

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает, что проблемы « Локомотива » не связаны с тренером. – Как оцените итоги первого отрезка сезона для «Локомотива»? – В прошлом сезоне команда взяла бронзовые медали, а сейчас идет борьба за выживание.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым