В России названы «Лидеры искусственного интеллекта»

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. В России в рамках международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey названы лауреаты первой национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта».
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