Нашумевшие события 5 января на курском направлении в очередной раз показали, сколь серьёзно одна и та же ситуация может различаться в объективной реальности и реальности виртуальной, особенно если последняя отдана в руки сомнительных персонажей с лужёными глотками.
Операция «Большой пшик»: что показала неудачная контратака ВСУ в Курской области
Комментарии
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ШКИПЕР
А чтобы было , если бандерлоги прорвали оборону ?
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19 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
За этот пшик спросить наших генеральных штабов которые должны контролировать все границы наши.Почему нет контроля над нашими до сих пор границами которые открыты до сих пор? Вот и пусть объяснят народу,ведь сколько нашего народа пострадали от этого,а сколько наших ребят голову положили.Кто ответит за это?
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18 час.
лл
лина любимцева
ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ НА ФРОНТЕ!!
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18 час.
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