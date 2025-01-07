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Несекретные материалы

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Операция «Большой пшик»: что показала неудачная контратака ВСУ в Курской области

Операция «Большой пшик»: что показала неудачная контратака ВСУ в Курской области

 Нашумевшие события 5 января на курском направлении в очередной раз показали, сколь серьёзно одна и та же ситуация может различаться в объективной реальности и реальности виртуальной, особенно если последняя отдана в руки сомнительных персонажей с лужёными глотками.

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Комментарии
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ШКИПЕР
А чтобы было , если бандерлоги прорвали оборону ?
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19 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
За этот пшик спросить наших генеральных штабов которые должны контролировать все границы наши.Почему нет контроля над нашими до сих пор границами которые открыты до сих пор? Вот и пусть объяснят народу,ведь сколько нашего народа пострадали от этого,а сколько наших ребят голову положили.Кто ответит за это?
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18 час.
лл
лина любимцева
ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ НА ФРОНТЕ!!
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18 час.

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