Операция «Большой пшик»: что показала неудачная контратака ВСУ в Курской области

ФЮ

Фаина Юсупова

За этот пшик спросить наших генеральных штабов которые должны контролировать все границы наши.Почему нет контроля над нашими до сих пор границами которые открыты до сих пор? Вот и пусть объяснят народу,ведь сколько нашего народа пострадали от этого,а сколько наших ребят голову положили.Кто ответит за это?