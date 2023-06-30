Терехов ищет, кому продать Харьков

Макс Шкалин. Последние телодвижения Харьковских властей вызывают немалую настороженность. Мэр города Терехов после поездки в США заехал в Британию, где принял участие в конференции по реконструкции Украины и представил концепцию развития Харькова.
Макс Шкалин. Последние телодвижения Харьковских властей вызывают немалую настороженность. Мэр города Терехов после поездки в США заехал в Британию, где принял участие в конференции по реконструкции Украины и представил концепцию развития Харькова.
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