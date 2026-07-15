Тело пропавшей восьмилетней школьницы нашли в Новосибирске

ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий» В Новосибирске найдено тело восьмилетней девочки, пропавшей в феврале. Об этом 15 июля сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов"Случай трагический.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии