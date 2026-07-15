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Тело пропавшей восьмилетней школьницы нашли в Новосибирске

Тело пропавшей восьмилетней школьницы нашли в Новосибирске

ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий» В Новосибирске найдено тело восьмилетней девочки, пропавшей в феврале. Об этом 15 июля сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов"Случай трагический.

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