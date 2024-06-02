Врач перечислил напитки, которые нельзя пить в жару

В жаркую погоду следует избегать потребления сладких газированных напитков, кофе, крепкого чая и алкоголя, , главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников.
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