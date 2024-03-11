Депутат ГД Шеремет: Присутствие войск НАТО на Украине стало переходом красных линий

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет высказался по поводу заявлений главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу присутствии войск стран, входящих в состав НАТО, на территории Украины.
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