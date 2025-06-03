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Китай

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Минкоммерции КНР: США серьезно подрывают консенсус, достигнутый по итогам китайско-американских переговоров по торгово-экономическим вопросам в Женеве

Пекин, 2 июня /Синьхуа/ -- США дополнительно ввели некоторые дискриминационные ограничительные меры в отношении Китая, серьезно подрывая консенсус, достигнутый по итогам двусторонних переговоров по торгово-экономическим вопросам в Женеве, заявили в понедельник в Министерстве коммерции КНР.

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