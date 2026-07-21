Зак Лоу: «В восторге от того, что показал Егор Дёмин»

Журналист Ringer фанатеет от россиянина. «Я рад за «Нетс». И в восторге от того, что показал Егор Дёмин в Летней лиге… Дёмин выглядел потрясающе в Летней Лиге, выглядел как опытный игрок… Думаю, Дёмин покажет, что «Нетс» не зря выбрали его под 8-м пиком.