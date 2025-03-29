Заявление Григория Карасина и перспективы завершения СВО: анализ контекста

Официальная позиция России когда закончится СВО Член Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Россия готова поддержать любые сроки прекращения конфликта на Украине, включая возможное перемирие к Пасхе 20 апреля 2025 года.
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