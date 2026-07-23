Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 551 подписчик

Выступавший против СВО Козловский теперь работает за счёт бюджета России

Выступавший против СВО Козловский теперь работает за счёт бюджета России

Выступавший против СВО Козловский теперь работает за счёт бюджета России. Крайне интересный для "звёздных" релокантов прецедент - а вдруг и у остальных получится так же?Ещё пару лет назад такую картину представить было не то чтобы невозможно, но затруднительно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии