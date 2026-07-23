Выступавший против СВО Козловский теперь работает за счёт бюджета России. Крайне интересный для "звёздных" релокантов прецедент - а вдруг и у остальных получится так же?Ещё пару лет назад такую картину представить было не то чтобы невозможно, но затруднительно.