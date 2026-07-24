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Царьград

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Совет Федерации осудил блокаду Ленинграда как акт уничтожения

Совет Федерации осудил блокаду Ленинграда как акт уничтожения

Совет Федерации осудил блокаду Ленинграда, начавшуюся 8 сентября 1941 года, как варварский план нацистов во главе с Гитлером по уничтожению города.

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