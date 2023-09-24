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Александр Галлямов: «Расслабляться нам рано. Будем улучшаться дальше, потому что настоящие спортсмены не стоят на месте»

– У нас сейчас будет шоу в Китае, затем полностью начнется соревновательный сезон – поедем выступать в Омск и Казань.

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