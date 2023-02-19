Александр Рар: Запад настроен на войну с Россией

Политика как она есть

Запад, в отличие от Китая, не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Это доказала прошедшая очередная Мюнхенская конференция по безопасности, написал вечером 18 февраля в своем Telegram-канале немецкий политолог Александр Рар.