Карбери – 9-й в рейтинге тренеров НХЛ от The Hockey News. Сен-Луи – 7-й, Токкет – 8-й

The Hockey News продолжил публиковать рейтинг действующих главных тренеров НХЛ. Отмечается, что он основан на достижениях каждого тренера: недавней истории, истории его работы в целом, ожиданиях и репутации.
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