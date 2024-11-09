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Суд обязал администрацию Ставропольского района обеспечить инфраструктурой земельные участки для многодетных семей

Суд обязал администрацию Ставропольского района обеспечить инфраструктурой земельные участки для многодетных семей

Ставропольский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, обязывая местные власти обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой земельные участки, предоставленные многодетным семьям в сельском поселении Ягодное.

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