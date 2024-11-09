Суд обязал администрацию Ставропольского района обеспечить инфраструктурой земельные участки для многодетных семей

Ставропольский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, обязывая местные власти обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой земельные участки, предоставленные многодетным семьям в сельском поселении Ягодное.
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